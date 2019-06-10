مواعيد القبول لبرامج البكالوريوس والدبلوم بجامعة جازان

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة جازان، عن موعد التقديم للالتحاق بالجامعة لدرجتي البكالوريوس والدبلوم من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية، للعام الجامعي 1440-1441هـ.

وأعلن الدكتور أحمد بن يحي فقيهي عميد القبول والتسجيل، عن مواعيد القبول للعام الجامعي 1440-1441هـ، موضحًا أنه سيتم فتح بوابة القبول الإلكترونية يوم الأربعاء 16 من شوال الجاري، ويستمر حتى الأربعاء 30 شوال.

وأَضاف ” فقيهي ” أنه سيتم الإعلان عن نتائج الترشيح يوم الاثنين 5 ذي القعدة، لافتًا إلى أنه يجب على الطلبة تأكيد القبول أو الانسحاب عبر بوابة الجامعة الإلكترونية، والذي سينتهي يوم السبت الـ 10 من ذي القعدة 1440هـ.

‎

كما أشار إلى أن القبول سيكون إلكترونيًا ولا يتطلب إرسال أي وثائق أو مستندات باستثناء الكشوفات الطبية للكليات التي تشترط ذلك، مؤكدًا أنه سيتم إتاحة خدمة تعديل القبول عن طريق البوابة الإلكترونية عبر أيقونة ” تعديل القبول ” ابتداءً من يوم الأحد 25 من ذي القعدة وحتى الأربعاء 28 ذي القعدة 1440هـ.

وطالب ” فقيهي ” جميع الطلاب بضرورة الإطلاع على كافة المستندات الخاصة بخطة القبول والالتزام بجميع المواعيد والتعليمات الخاصة بالتقديم والترشيح، مع الحرص على ترتيب جميع الرغبات المتاحة بدقة وإدخال بيانات تواصل صحيحة.

اقرأ أيضًا: جامعة جازان تعلن عن وظائف شاغرة