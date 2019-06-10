بعد إيداع الدفعة الـ19.. حساب المواطن يوجه رسالة للمستفيدين

علي القحطاني(صدى):

وجه حساب المواطن رسالة تأكيدية ، اليوم الإثنين، فور إيداع الدفعة الـ 19 في حسابات المستفيدين.

وجاء تأكيد وتوضيح البرنامج بعد أن ورد إليهم العديد من الاستفسارات حول تغطية الزيادة في أسعار الوقود والكهرباء.

وقال البرنامج: ” يتم تعويض المستفيدين من خلال الدعم المُقدّم، والذي يمثل فرق التكلفة ما بين السعر السابق والحالي، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغيير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية ” .

وأضاف حساب المواطن: إنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (هنـــا).