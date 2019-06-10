صديقة ميدلتون بدون خاتم زفاف بعد شائعات علاقتها بالأمير ويليام

لندن(صدى):

أثارت روز هانبرين أقرب أصدقاء دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، ضجة بين المواطنين في بريطانيا ، عقب ظهورها بدون خاتم الزواج خلال ظهورها الأخير بصحبة العائلة المالكة ، لحضور مأدبة الدولة الأسبوع الماضي، في قصر باكنغهام، والتي استضافتها الملكة إليزابيث بمناسبة زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لبريطانيا.

وظهرت اليد اليسرى لهانبري بلا خاتم زفافها للجميع ليراها، وهي ترافق زوجها إلى الحدث .

يٌشار أنه هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رؤية المرأتين في نفس الحدث منذ أن طلبت دوقة كامبريدج من الأمير ويليام إخراج روز، التي تعد أقرب أصدقائها، من دائرتهم الاجتماعية المقربة في أعقاب ما وُصف بانهيار “رهيب”، في وقت سابق من هذا العام.

وكانت قد انتشرت تقارير تزعم أن الأمير وليام خدع زوجته كيت ميدلتون، عندما كانت حاملاً لطفلها الثالث لويس مع جارتها الارستقراطية، إلا أنه تم نفي هذه الشائعات.