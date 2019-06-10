الكشف عن دور الملك فهد في انتشار الكباري الحديدية بالرياض.. ” فيديو “

عادل الحربي(صدى):

￼وصل عدد الكباري الحديدية في الرياض خلال فترة الثمانينيات الميلادية، إلى 18، كما ساهم الملك فهد بفكرتها دور كبير في انتشارها، لكنها اندثرت حالياً ولم يتبق إلا عدد قليل جداً منها.

وأوضح الباحث منصور العساف أن تشييد الكباري الحديدية في الرياض بدأ عام 1397 في عهد الملك خالد، حيث تم إنشاء نحو 8 كبارٍ في شارع العصارات، ولاحقاً أُعجب الملك فهد بفكرتها وطلب من أمين منطقة الرياض التوسع فيها، فازدادت حتى بلغت 18 كوبرياً، وُزع أغلبها على طريق الكباري “الملك فهد حالياً”.

وأشار العساف في مقطع فيديو بثه الإعلامي محمد الهمزاني، إلي أن الكباري الحديدية ساهمت في فك الزحام والاختناقات المرورية بالرياض نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضي.