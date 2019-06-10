زينة عن اتهامها بالتحريض على سرقة إنسيال ألماظ: ” فيلم خايب وإشاعة هبلة “

القاهرة(صدى):

رفضت الفنانة المصرية زينة ، اتهامها بالتحريض على سرقة ” إنسيال ألماظ ” ، من فيلا رجل أعمال، بعدما كشفت كاميرات المراقبة بـ”الكمبوند” دخول وخروج سيارة الفنانة، واصطحابها لخادمة أجنبية تحمل علبة هدايا بيدها ، مؤكده ” كذب في كذب ” .

حيث نشرت زينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة لها مع إحدى صديقاتها، وسألها أحد متابعيها قائلاً: “ممكن تطمنيني عن الحادثة الأخيرة الموجهة لحضرتك.. إني أحبك في الله ويؤسفني الخبر الأخير”، وردّت “زينة” على السؤال قائلةً: “كذب في كذب”.

وعلّق متابع آخر: “إنتي كنتي سايقة العربية وسرقتوا المجوهرات فعلا ولا ده فيلم”، وأجابت “زينة” قائلة: “فيلم خايب وإشاعة هبلة تفتكر دا ممكن يدخل عقل نملة”.

وكانت “زينة”، قد كشفت الستار عن قضية اتهامها بالتحريض على سرقة إنسيال ألماظ، من رجل أعمال، حيث اتهمت المجني عليه بأنه كان على علاقة باعتصام الإخوان الإرهابية في ميدان رابعة، وأنه من ناهبي أراضي الدولة.

وقالت “زينة” عبر حسابها على “فيسبوك”: “هم دول العيلة المحترمة نهب أراضي الدولة.. ونقل المأجورين في اعتصام رابعة، وآخرتها ياخدوا مني فلوس يا إما يتهموني .

وتابعت: “كان ربنا نصر ظالم قبل كده عشان ينصر ناس زيكم.. استنوا مني قضية الرد والبلاغ الكاذب.. هو اتهام الناس بقي سهل أوي كده.. ده أنا جبت تاريخكم المشرف”.