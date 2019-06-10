بالفيديو.. الطريقة الصحيحة لنقل المخبوزات الساخنة 

الرياض(صدى):

￼أشارت جمعية حماية المستهلك، إلى خطورة نقل المخبوزات الساخنة بطريقة خاطئة بعد شرائها، مبينة أن تلك الممارسات الخاطئة كحملها على كرتونة مجهولة المصدر قد تكون مليئة بالبكتيريا، أو نقلها في أكياس بلاستيكية تتفاعل معها، في تأثيرات ضارة على الصحة.

لفتت دراسة جديدة إلى ضرر الأكياس البلاستيكية وخطورة نقل المواد الساخنة فيها، مشددة على ضرورة تجنب تلك المخاطر التي أوصت باستخدام الأكياس الورقية أو الخوص لحمل الخبز الساخن، وأيضا استخدام المناشف المخصصة لتلك الأغراض.

ومن جهتها، ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن تعبئة الأغذية الساخنة كالخبز في أكياس بلاستيكية، يؤثر سلباً على صحة الإنسان، موضحة أن الأكياس الملونة غير الشفافة ليست مخصصة لتعبئة الخبز وملامسة الأغذية مباشرة، وتعد مادة تغليف ثانوية.

وأكدت أن بعض أنواع البلاستيك تحتوي على إضافات مثل مضادات التحلل بفعل الأشعة فوق البنفسجية، وخافضات اللزوجة، والكهرباء الساكنة، والملدنات، ومواد التلوين، ومضادات الأكسدة للبولي إثيلين منخفض الكثافة وغيرها، والتي يمكن أن تتحرر من المادة البلاستيكية وتنتقل إلى الغذاء الملامس.