” الغذاء والدواء ” تتفاعل مع شكوى مواطن من سعر أحد الأدوية بالمملكة

الرياض(صدى):

أعرب مواطن، عن استيائه من ارتفاع أسعار الأدوية في المملكة بشكل مبالغ فيه مقارنةً بعدد من الدول الأخرى، لترد الهيئة العامة للغذاء والدواء على شكواه.

وقالت الغذاء والدواء، أن سعر الدواء يخضع لعدة عوامل قد تؤدي لوجود تفاوت في سعر الدواء الواحد من دولة لأخرى، منها مستوى المعيشة واختلاف أسعار العملة وحجم السوق الدوائي إضافةً لعوامل أخرى.

وكان المواطن، قد ذكر أنه اشترى دواءً من إحدى الصيدليات خارج المملكة بسعر يعادل 16 ريالاً فقط، فيما كان سعره في المملكة 218.9 ريالاً قبل أن يُخفض العام الماضي إلى 122.60 ريالاً بقرار من هيئة الغذاء والدواء.