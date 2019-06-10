نادين البدير: مللنا النساء المسترجلات تحت ستار الثقافة والعمق

نايف السالم(صدى):

تعرضت الإعلامية السعودية نادين البدير ، لهجوم عنيف من متابعيها عقب وصفها لفئة النساء المثقفات بأن معظمهن مسترجلات .

وقالت نادين عبر تغريده لها بتويتر ، ” مللنا النساء الخشنات (المسترجلات) اللواتي يبتعدن عن الأناقة والأزياء ويحاربن الأنوثة والجمال تحت ستار ” الثقافة والعمق ” .

وتابعت ، ” هل القبح من متطلبات الثقافة؟ وهل إثبات الوجود يشترط التشبه بالرجل بملبسه وطريقة كلامه ومشيته؟ ” ، مؤكدةً أنها بدورها تُنفق على ماكياجها وفساتينها قدر إنفاقها على كتبها!

التغريدة تسبّبت في هجوم كبير على البدير التي ردّ عليها العشرات، معتبرين أنها لا تنتمي من الأساس لفئة المثقفين حتى تضع نفسها مقياسًا لهم، كما كتب لها البعض بأن اهتمامها المبالغ به بالمكياج والتجميل هو الأمر المستغرب وليس عدم لجوء المثقفات لمساحيق التجميل .

في حين رد عليها بعض المثقفين كالباحث والمفكر عبدالله العلويط قائلاً: ” اعتقد أنها ميزة لها، لأنها تجاوزت النظرة الى المرأة على أنها جسد، فهذه هي الثقافة التي نعاني منها ” .