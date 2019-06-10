تصميم خيالي لمركبة بيك اب تريل بليزر يبهر محبي السيارات

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أبهرت بيك اب تريل بليزر عشاق السيارات بشكلها الخيالي غير الحقيقي بعد نشر صورة على الإنترنت تظهر ما تم رسمه من قبل Kleber Silva بشكل خيالي.

وانتشرت أول صور لـ سيارة شيفروليه تريل بليزر 2021 أجدد سيارة SUV مدمجة من شركة جنرال موتورز ، التي ستقع ضمن فئة في المنتصف أكبر من سيارة شيفروليه تراكس ، وأصغر من سيارة شيفروليه ايكونوكس.

وبدا تصميم بيك اب تريل بليزر التخليلي الذي توضحه الصورة مستمد من تصميم سيارة شيفروليه تريل بليزر 2021 الجديدة كلياً التي حصلت على هوية خارجية مستمدة من شقيقتها شيفروليه بليزر 2019 ، التي سبق وجرب زميلنا صهيب شعشاعة قيادتها في لبنان ضمن إحدى حلقات برنامج تغطية خاصة.

وظهر الاختلاف في التصميم التخليلي بين بيك اب تريل بليزر مقارنة مع سيارة شيفروليه تريل بليزر 2021 الجديدة كلياً فقط في منطقة الحوض الخلفي التي أصبحت ممتدة في هذه الرسمية التخليلة ، مما يجعل هذا الرسم التخليل يعتبر على التصميم الحقيقي لأجدد سيارة SUV من شركة شيفروليه الأمريكية .

وتحفظت شركة شيفروليه على الواصفات الميكانيكية الخاصة بـ شيفروليه تريل بليزر 2021 ، أجدد سيارة SUV مدمجة من جنرال موتورز ، ولكن فريقنا في عرب جي تي يتوقع اعتماد هذه السيارة الجديدة إما على محرك مستعار من سيارة ايكونوكس 2019 ، محرك 4 سلندر سعة 1.5 لتر مع تيربوتشارجد ، أو على محرك مستعار من سيارة شيفروليه تراكس ، محرك 4 سلندر سعة 1.4 لتر مع تيربو .