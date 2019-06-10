فيديو أرشيفي لمحاولة اغتيال الراحل جابر الصباح

خالد الظفيري(صدى):

عرض برنامج الراحل الذي يٌعرض على قناة ” روتانا خليجية ” ، لقطات أرشيفية من محاولة اغتيال الشيخ الراحل جابر الصباح عام 1985م باستهداف من عناصر موالية لإيران.

وأظهر الفيديو ، تقديم جابر الصباح خطاب لمواطنيه بعد تعرضه لمحاولة الأغتيال بساعات ، قائلاً ” مهما طال الزمن لن يطول أو يقصر ولكن الأهم هو الكويت ، لقد سمعتم ما حدث اليوم ، والمؤمن يٌسلم أمره إلى الله تعالى ، وأنا بخير والحمد لله ، وما تعرضت له نتعرض له من حوادث وذلك لن يثنينا أو يثني الكويت أن تعمل من أجل الخير لأمتنا الإسلامية “.