فلكي بالمملكة يعلق على اقتراب اصطدام كويكب بالأرض

نايف السالم(صدى):

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، ملهم هندي، اليوم الاثنين، أن علماء الفلك ينتظرون في التاسع من سبتمبر المقبل، اقتراب رابع كويكب في تصنيف الكويكبات الخطرة على الأرض، والذي يحمل الاسم 2006 QV89.

وأوضح ملهم هندي أنه يصل لأقرب مسافة له على بعد 6.25 مليون كيلومتر عن سطح الأرض، وهذه المسافة تساوي 15 مرة بُعد القمر عنا : ” هذه مسافة كبيرة جداً بالنسبة لحجمه المتوسط، لذلك الخطورة لا تتعدى 0.014%، وهي نسبة خطأ الحسابات الخاصة بمساره، لذلك يعتبر مروره آمناً بإذن الله “.

وأضاف الفلكي: ” هذا المرور ليس الوحيد لهذا الكويكب قرب الأرض، بل كان له اقتراب أكثر للأرض في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، كما اقترب من الأرض في 2013، ومروره دائماً يكون بسلام على الأرض وسكانها “.

وأشار إلى أن الفضاء مليء بالصخور الهائمة التي تتحرك في مسارات عشوائية، منها الصغير بضع مترات، ومنها العملاق يصل لعشرات الكيلومترات، لذلك أطلقت وكالات الفضاء أنظمة مراقبة لتحديد اقتراب أي جرم من الأرض.

وقال أنه تم وضع تصنيف لهذه الأجرام حسب حجمها ومدى اقترابها، لتحديد خطورة هذه الصخور، وأي كويكب يقترب لمسافة أقل من 7.5 مليون كيلومتر يحظى باهتمام علمي ويصنف من الإجرام القريبة من الأرض، بحسب موقع ” العربية. نت “.