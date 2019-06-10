وزير خارجية لبنان يتهم أصحاب النوايا السيئة بتحريف كلامه بتغريدة العمالة السعودية

حمود العنزي(صدى):

اتهم وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل ، أصحاب النوايا السيئة ممن وصفهم بـ ” محترفي تخريب العلاقات ” بتحريف كلامه وما يقصده من تغريدته عن العمالة السعودية .

وشدد باسيل على ضرورة التصحيح إذا حصل تحريف، وقال في هذا السياق: “

وقال جبران ، ” كل يوم معرضون لتحريف كلامنا وواجب علينا تحقيق مصلحة لبنان وإذا حصل تحريف علينا أن نصححه ” .

وأشار إلى أن “الدول ومن ضمنها لبنان والسعودية تميز شعوبها عن غيرها بالقوانين وهذه ليست عنصرية فعندما تدافع عن حق شعبك تكون وطنيا وليس عنصريا وهذا ما قلته وهذا ما قصدته”.

وتابع باسيل : “اللبنانيون يعملون بالخارج وفقا لحاجات الدول وهم يحترمون قوانين هذه الدول وكل من يخالف نحن ندعو إلى تطبيق القانون بحقه وعلى رأس هذه الدول المملكة العربية السعودية حيث لدينا جالية من الواجب الحفاظ على مصالحها لكن واجب الجالية وواجبنا أن نحترم الدولة التي نعمل فيها ونحترم قوانينها”.

وكان باسيل قال في تغريدته “من الطبيعي أن ندافع عن اليد العاملة اللبنانية بوجه أي يد عاملة أخرى أكانت سورية فلسطينية فرنسية سعودية إيرانية أو أميركية، فاللبناني قبل الكل”. وأضاف: “للأسف هناك من لا يفهم ماذا يعني أن تكون لبنانيتنا فوق كل شيء. وماذا يعني أن تشعر برابطة الدم”.

وأثارت تلك التغريدة ردودا كثيرة، حيث وصفها نشطاء لبنانيون بالعنصرية وغير المنطقية، فيما عبر سعوديون عن غضبهم إزاءها .

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