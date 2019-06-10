لليوم الثاني.. ” السعودية للكهرباء ” تعتذر عن انقطاع الخدمة بنجران

علي القحطاني(صدى):

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الاثنين، عن انقطاع محدود في التيار الكهربائي لبعض المشتركين في منطقة نجران؛ عقب خلل فني في الشبكة الكهربائية.

واعتذرت الشركة لمشتركيها المتأثرين، مؤكدةً أن الفرق الفنية والميدانية تقوم بالعمل لإصلاح الخلل في أسرع وقت ممكن؛ فيما كانت نجران قد شهدت أمس، انقطاع الكهرباء ما دفع الشركة للاعتذار.

وشهدت المناطق الجنوبية انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي الأسبوع الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية، وتعهدت شركة الكهرباء بتعويض المشتركين المتضررين.