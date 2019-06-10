بلدية طريف تصادر ١٦٦ كيلو من الحلويات المنتهية الصلاحيه

فاطمه الرويلي(صدى):

نفَّذت بلدية محافظة طريف ممثلة بقسم صحة البيئة جولات تفتيشية على المحال المتعلقة بالصحة العامة في المحافظة، وذلك من أجل التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية على هذه المنشآت.

ورصدت الفرق الرقابية الصحية العديد من المخالفات وتم ضبط حوالي ١٦٦ كيلو من الحلويات منتهية الصلاحيه ومصادرتها

وطبقت اللوائح والأنظمة حسب لائحة الغرامات الجزاءات بحق المخالفين.

وأكد رئيس بلدية محافظة طريف المهندس عودة بن خلف العنزي حرص البلدية على تكثيف الجولات الرقابية خاصة على جميع المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، للحصول على بيئة صحية سليمة، وللحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.