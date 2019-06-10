أمير الرياض يستقبل عددًا من المهنئين بعيد الفطر المبارك

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، المهنئين بعيد الفطر المبارك، وهم رئيس محكمة الاستئناف الشيخ سلمان النشوان و معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري, ورئيس المحكمة التجارية الشيخ فراج الدوسري, وعدد من المسؤولين.

وبادلهم سمو أمير منطقة الرياض التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله العلي القدير أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات.