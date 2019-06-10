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بالفيديو.. ثور يغرز قرونه بقدم مصارع داخل الحلبة

بالفيديو.. ثور يغرز قرونه بقدم مصارع داخل الحلبة
متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعرض مصارع ثيران أسباني يٌدعى ” رومان كولادو ” لهجوم وحشي حيث غرز ثور قرونه في قدمه وطرحه على الأرض داخل الحلبة في سان إيسيدرو بالعاصمة الإسبانية مدريد .

وظهر المصارع في مقطع فيديو متداول وهو في مواجهة الثور ، وفجأة ينقض عليه الثور ويغرز قرونه في قدمه ثم يقذفه في الهواء ويسقط أرضاً .

سارع المساعدون في الحلبة نحو المصارع لإنقاذه وإبعاد الثور عنه ، وبالفعل نجحوا في ذلك ، وتم نقل “رومان” إلى المستشفى وأجريت له عمليتين جراحيتين .

وكشفت صحف أسبانية أن رومان عانى من ضرر في عضلات القدم وكذلك تمزق في أوردته وشرايينه ، ولا يزال في وحدة العناية المركزة .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2299 ] نشر منذ 38 دقيقة

جاي يصيده فأنصاد هو بنفسه …

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