بالفيديو.. ثور يغرز قرونه بقدم مصارع داخل الحلبة
تعرض مصارع ثيران أسباني يٌدعى ” رومان كولادو ” لهجوم وحشي حيث غرز ثور قرونه في قدمه وطرحه على الأرض داخل الحلبة في سان إيسيدرو بالعاصمة الإسبانية مدريد .
وظهر المصارع في مقطع فيديو متداول وهو في مواجهة الثور ، وفجأة ينقض عليه الثور ويغرز قرونه في قدمه ثم يقذفه في الهواء ويسقط أرضاً .
سارع المساعدون في الحلبة نحو المصارع لإنقاذه وإبعاد الثور عنه ، وبالفعل نجحوا في ذلك ، وتم نقل “رومان” إلى المستشفى وأجريت له عمليتين جراحيتين .
وكشفت صحف أسبانية أن رومان عانى من ضرر في عضلات القدم وكذلك تمزق في أوردته وشرايينه ، ولا يزال في وحدة العناية المركزة .
عوافي[ عدد التعليقات: 2299 ] نشر منذ 38 دقيقة
جاي يصيده فأنصاد هو بنفسه …
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 6225 ] نشر منذ 17 دقيقة
يستاهل