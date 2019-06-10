كمارا وآدم يشعلان الصراع بين أندية المملكة

ماجد محمد(صدى):

يتنافس الاتحاد والنصر لضم مهاجم التعاون عبدالفتاح آدم؛ فيما ارتبط اسم مهاجم القادسية هارون كمارا بالانتقال إلى الأهلي أو الهلال.

واشتعل الصراع بين النصر والاتحاد، لضم هداف التعاون عبدالفتاح آدم بعد أن قدم أداء جيد مع فريقه خلال منافسات الموسم المنصرم 2018-2019؛ حيث خاض مع التعاون 25 مباراة في الدوري سجل خلالها 12 هدفاً وصنع هدف وحيد.

ويسعى الهلال والأهلي للتعاقد مع مهاجم القادسية هارون كمارا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والتي تبدأ يوم 12 من شهر يونيو الجاري.