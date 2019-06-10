قائد قطاع حرس الحدود بطريف يقلد الملازم اسامة الناصر رتبته الجديدة

فاطمه الرويلي(صدى):

قلد سعادة قائد قطاع حرس الحدود المكلف بطريف العقيد/ تركي بن جهجاه بصيص بمكتبة اليوم الإثنين الموافق1440/10/7هـ الملازم /اسامة محمد الناصر رتبته الجديدة ملازم أول بعد أن صدر القرار السامي بترقيته.

وهنأ سعادة قائد القطاع على مواصلة العمل والجد وذلك لخدمة الدين ثم المليك والوطن .

فيما عبر الملازم أول اسامة محمد الناصر عن شكره وامتنانه على هذه الترقية التي منحت له مؤكداً أنها ستكون دافعاً له لبذل مزيد من الجهد لمواصلة خدمة الدين ثم المليك والوطن.

صحيفه(صدي). تبارك وتهنئ للملازم أول اسامة الناصر وتتمنى له مزيدا من التقدم والنجاح.