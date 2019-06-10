جريمة مروعة.. 6 ضباط هندوس يغتصبون طفلة مسلمة ويقتلونها

نيودلهى (صدى):

شهدت مدينة كاثوا الهندية، واقعة مروعة لقيام ٦ من الههندوس بتهمة، مسؤول حكومي و ٤ ضباط وقاصر، باغتصاب وتعذيب وقتل طفلة مسلمة في الثامنة من عمرها؛ لتدينهم المحكمة على الرغم من أنع لم يقر أي منهم بالذنب ولم يعترفوا بالتهم الموجهة إليهم.

وأطلق سراح ابن أحد المتهمين المدانين بعد تبرئته، وتضم قائمة المتهمين مسؤولا حكوميا متقاعدا وأربعة ضباط شرطة وقاصرا؛ فيما سيحاكم القاصر بشكل منفصل وفقا لقانون القاصرين في الهند، ولهذا فقد خضع المتهمون الآخرون لمحاكمة أخرى.

ومن جانبها، ناشدت والدة الطفلة الضحية بعقوبة الإعدام لاثنين من المتهمين، وهما الموظف الحكومي المتقاعد سانجي رام وضابط الشرطة ديباك خاجوريا، مدعية أنهما من خططا لعملية الاغتصاب.