نصائح هامة من ” أمن الطرق ” لقائدي المركبات أثناء العطل المفاجئ للسيارة 

الرياض(صدى):

دعا أمن الطرق قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر أثناء العطل المفاجئ للمركبة، مضيفا:” يجب إيقاف المركبة أقصى يمين الطريق مع تشغيل الأنوار التحذيرية ووضع مثلث التحذير خلف المركبة بمسافة كافية لتفادي اصطدام التيارات الأخرى ببعضها”.

وأضاف أمن الطرق، قائلا:” أخي قائد المركبة.. لسلامتك وسلامة سالكي الطريق يجب عليك عند العطل المفاجئ للمركبة إيقافها أقصى يمين الطريق مع تشغيل الأنوار التحذيرية ووضع مثلث التحذير خلف المركبة بمسافة كافية لتفادي اصطدام التيارات الأخرى ببعضها”.