أمير الشمالية يستقبل قائد قوة عرعر

فاطمه الرويلي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, قائد قوة عرعر اللواء الركن خالد محمد الخشرمي, بمناسبة تعيينه قائداً للقوة.

وتمنى سموه له التوفيق في القيام بمهامه كقائد جديد لقوة عرعر ولجميع زملائه أفراد القوة، مشيداً بالجهود والنجاحات المميزة للقوات المسلحة في المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -.

من جهته, عبّر اللواء الركن الخشرمي عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة, وما استمع إليه من توجيهات, سائلاً الله تعالى أن يمده بعونه وتوفيقه لخدمة الدين ثم المليك والمواطن.