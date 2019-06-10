بالفيديو.. فاعلية ” من الستين للحين ” تخطف الأنظار بعروضها

الرياض(صدى):

خطفت فاعلية ” من الستين للحين ” التي أٌقيمت على مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض ، الأنظار إليها ، حيث أثارت إعجاب الجمهور والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب عرض 60 أغنية من عام 60 إلى عام 2019 ، والتنقل برشاقة بين السنين، والأرتقاء بالذائقة الموسيقية وهو يستعرض أجمل المحطات الغنائية خلال العقود الفنية الماضية وحتى الآن .

ووأشاد الكثير من المتابعين بتنظيم الفعالية ، خاصة الشباب الذين يستقبلون الحضور بملابس الستينيات، وحركات كانت متداولة بين الشباب في تلك الحقبة.

وذكر فريق العمل المكون من مدير المشروع المهندس سعيد الزهراني، وسعود الرسلاني منتج فني، والمخرج للمسرح مبارك المزعل، ومخرج العرض زياد زهران، ومساعد المخرج عبدالله الشهراني، أن التجهيز للفعالية استغرق أسبوعين لتجهيز المسرح واختيار الفرقة الموسيقية والاستعراضية والأغاني والرقصات الشعبية، وجميعهم شباب سعودي.