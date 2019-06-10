بالصور.. أمير الرياض يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

سعيد العجل(صدى):

قلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، عدداً من الضباط رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم إلى رتبة لواء، وهم مدير إدارة مرور منطقة الرياض اللواء سليمان بن عبدالله الزكري، و نائب مدير شرطة الرياض المكلف اللواء راشد بن زيد المهيني.

ورفع الضباط الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الثقة الملكية الغالية, متمنين أن يكونوا عند حسن الظن, معربين عن شكرهم لسمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه, على الدعم والتوجيه، سائلين الله العلي القدير التوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

حضر مراسم التقليد اللواء فهد بن زيد المطيري.