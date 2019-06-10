مدير شرطة الرياض يقلد العتيبي رتبة عميد
قلد مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، وبحضور نائب مدير شرطة منطقة الرياض اللواء راشد بن زيد المهيني ، العميد محمد بن نفل العتيبي ، رتبته الجديدة، عقب صدور المرسوم الملكي الذي يقضي بترقيته إلى رتبة عميد.
من جانبه عبر العميد محمد بن نفل العتيبي عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الكريمة، داعيًا الله – عز وجل – أن يكون عند حسن الظن، وأن يعينه على بذل المزيد لخدمة الدين ثم المليك والوطن،
مقدرًا لسعادة مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد المطيري ونائبة اللواء راشد المهيني تقليده رتبته الجديدة.
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