مدير شرطة الرياض يقلد العتيبي رتبة عميد

سعيد العجل(صدى):

قلد مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، وبحضور نائب مدير شرطة منطقة الرياض اللواء راشد بن زيد المهيني ، العميد محمد بن نفل العتيبي ، رتبته الجديدة، عقب صدور المرسوم الملكي الذي يقضي بترقيته إلى رتبة عميد.

‎من جانبه عبر العميد محمد بن نفل العتيبي عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الكريمة، داعيًا الله – عز وجل – أن يكون عند حسن الظن، وأن يعينه على بذل المزيد لخدمة الدين ثم المليك والوطن،

مقدرًا لسعادة مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد المطيري ونائبة اللواء راشد المهيني تقليده رتبته الجديدة.