الضمان الصحي: التغطية التأمينية تشمل مصاريف النقل بشرط واحد

علي القحطاني(صدى):

أكد مجلس الضمان الصحي، اليوم الاثنين، أنه عند حدوث حالة طارئة تتطلب نقل الحالة لتلقي العلاج، فإن التغطية التأمينية تشمل مصاريف النقل شرط أن يتم عبر إسعاف مرخص.

وتتضمن وثيقة التأمين الصحي التعاوني عند حدوث حالة طارئة: الحالات الطار تعفن وثيقة التأمينية الصحي التعاوني، وتقديم الخدمة من قبل مقدم الخدمة للحالات الطارئة فورا دون الرجوع إلى شركة التأمين وإبلاغ الشركة خلال 24 ساعة من وقت استقبال الحالة.

وتشمل أيضًا ألا يلزم المستفيد بدفع مبلغ نسبة التحمل المتفق عليه (إن وجد) عند تلقي الخدمة الصحية الطارئة؛ فضلًا عن تلقي العلاج لدى الأخصائيين والمستشفيات دون إحالة من مرفق رعاية أولية.

وفي الحالة الطارئة فقط تعطى تكاليف نقل المستفيدين من

المرضى أو الحوامل لأقربا موقع مناسب لتلقي العلاج شرط النقل بواسطة وسائل نقل إسعافية مرخصة؛ بالإضافة إلى تلقي العلاج بواسطة مقدمي خدمة ممن لم توقع معهم شركة التأمين عقودة للخدمات الصحية.

وفي حالة عدم موافقة شركة التأمين على مواصلة العلاج في المركز يتم نقل المستفيد بعد الاستقرار حالته الصحية لأحد مقدمی الخدمة المعتمدين؛ بينما يحصل المستفيد على المنافع المبالغ المالية التكاليف العلاج الطبي الضروري والطارئ.

وذلك في حالة رفض شركة التأمين توفير الخدمة له بدون وجه حق، وفي حالة تحمله للتكاليها مباشرة بشرط عدم تمكن شركة التأمين من توفير الخدمة بصورة عاجلة وفي متناول المستفيد.