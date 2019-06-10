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    يونيو

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  3. ” النمر ” يجيب على أسئلة وردته من متابعيه بشأن ما رأوه خلال الغيبوبة 

” النمر ” يجيب على أسئلة وردته من متابعيه بشأن ما رأوه خلال الغيبوبة 

” النمر ” يجيب على أسئلة وردته من متابعيه بشأن ما رأوه خلال الغيبوبة 
نايف السالم(صدى):

قال استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين ” الدكتور خالد النمر ” : ” سئلت كثيرا عن مقاطع يتحدث فيها أشخاص عما رأوه خلال الغيبوبة: نفق،نور، أشخاص، سرعة حركة، ضباب، انعدام وزن.. هذا الموضوع قديم ولايخضع لقوانين العلم الحديثة ولا يمكن قياسه ولا تأكيد حدوثه ولايحدث إلا في١٠% ممن يدخلون حالة فقدان وعي ” .

وأشار النمر في تغريدة منشورة عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” ، قائلا: ”  نعلم كذلك أنه يؤثر كثيراً على شخصية هؤلاء الأفراد ونظرتهم للحياة والتعامل مع الآخرين بعد حدوثه.. وهو من جزء الروح ” قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ” ولذلك أتوقف هنا في هذا الموضوع ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2282 ] نشر منذ 1 ساعة

طيب …

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