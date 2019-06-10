بعد ادعائها انتحاره.. شقيق الفلسطيني المقتول بتركيا: سأعطي الجزيرة أسبوع لتكذيب الخبر

نايف السالم(صدى):

أعرب المحامي زكريا مبارك، شقيق الفلسطيني الذي قُتل في السجون التركية وزعمت السلطات التركية انتحاره، بعد اعتقاله بمزاعم تجسسه لصالح دولة الإمارات، عن استياءه وغضبه من مزاعم الجزيرة والإعلام التركي ضد أخيه الراحل.

وأوضح شقيق الفقيد: ” سأعطي قناة الجزيرة والصحافة التركية مهلة أسبوع لتكذيب خبر انتحار الشهيد زكي مبارك حسن، وإن لم يتم سأقوم بنشر صور جثمان الشهيد زكي مبارك حسن على جميع الصحف العربية والأوروبية مع تقرير الطب الشرعي التركي ” .

وأكد أن: ” هذه الوثائق والمستندات ستكون خير دليل على أنه مات تحت التعذيب “؛ فيما كانت السلطات التركية، قد سلمت الشهر الماضي، جثمان المواطن الفلسطيني زكي مبارك، بعد احتجازه لأسابيع في تركيا، وقد ظهرت على الجثة آثار التحلل؛ لمحاولة إخفاء تعذيبه بحسب ما تتهم العائلة السلطات التركية.