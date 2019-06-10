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وفاة مريض بمستشفى القنفذة بسبب الاختناق بالطعام.. وشقيقه يطالب بالتحقيق

وفاة مريض بمستشفى القنفذة بسبب الاختناق بالطعام.. وشقيقه يطالب بالتحقيق
نايف السالم(صدى):

شهد المستشفى العام بالقنفذة ، واقعة مؤسفة حيث توفي أحد نزلاء مركز التأهيل الشامل بعد 5 أيام فقط من إدخاله العناية المركزة ، لاختناقه بالطعام، وإصابته بذبحة صدرية، ونقله للمستشفى التي بَقِيَ فيه على التنفس الصناعي حتى فارق الحياة.

ومن جانبه ناشد أحمد القرشي ، شقيق المتوفي ” سلطان ” المسؤولين بالتحقيق في وفاة شقيقه ، مؤكداً ، أنه تم مخاطبة عدة مستشفيات بجدة ومكة، وتعددت الأعذار؛ كعدم توفر سرير وغيرها، حتى فاضت روحه ، فنقص العناية بين التأهيل الشامل ورفض المستشفيات للطلب، أدى لوفاة أخي .

فيما أوضح مصدر مسؤول بمستشفى القنفذة في تصريحات صحفية ، أن النزيل حضر للمستشفى من مركز التأهيل الشامل، وكان يعاني من توقف القلب، وتم عمل اللازم في حينه، وتم تنويمه في العناية المركزة وعلى جهاز التنفس الصناعي ، ولكنه اختنق بالطعام وهو يعاني متلازمة ” داون سندروم ” ، وفي مثل حالته تحدث الاختناقات حتى بالماء؛ لضعف الأعصاب لديهم، وتكون تغذيتهم بعناية فائقة خشية الاختناق .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2282 ] نشر منذ 38 دقيقة

الله يرحمه …

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