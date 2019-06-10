بلقيس تعلق على حفلها في جازان

جازان(صدى):

توجهت الفنانة بلقيس فتحي ، عبر صفحتها الرسمية بتويتر ، بالشكر لكل من ساهم في نجاح حفلها الغنائي الذي أحيته أمس الأحد على المسرح الحضاري بمركز الأمير سلطان في مدينة جازان.

وقالت بلقيس ،في إحدى تغريداتها ، ” ما تتخيلون حجم سعادتي بهذا الحفل الكبير الذي جمع كل الأطياف والفئات العمرية، أود أن أتوجه بالشكر للمستشار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ و أخي العزيز والصديق المشرف على الفعاليات الفنية في المملكة عبدالله مخارش على جهودهم الكبيرة وتواصلهم والدعم الدائم الراقي والرائع والتسهيلات والاتصالات والمتابعة لكل صغيرة وكبيرة ” .

وتابعت في تغريده أخرى ، ” الشكر لجميع الأخوة الإعلاميين في جازان وخارجها وفي المملكة وخارجها والعاملين بهيئة الثقافة ولكل الجمهور الكبير اللي تعنّى وحضر وشجع وتفاعل وانبسط ولمكتب أمارة جيزان وعلى رأسهم الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز ال سعود ووكيل الإمارة ” .