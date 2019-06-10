بالصور.. اتفاقية تعاون مشترك بين صحة القنفذة وكفى

نايف السالم(صدى):

وقعت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات ، وصحة محافظة القنفذة، ممثلةً بمديرية الشؤون الصحية اتفاقية للتعاون المشترك بينهما في تنفيذ برامج وأنشطة مشتركة تخدم تطلعاتهما وأهدافهما.

وقد مثل جمعية كفى المشرف العام على جمعية كفى بالقنفذة الأستاذ محمد صالح الزبيدي فيما مثلَ الشؤون الصحية الدكتور عبدالله الغروي ، فيما تضمنت الاتفاقية التعاون في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بالبرامج التي يجريها أي من الطرفين في المجالات ذات العلاقة باهتماماتهما المشتركة للوقاية والتعريف بأضرار التدخين والمخدرات.

واتفقت الشؤون الصحية و كفى على تنظيم مناشط مشتركة تشتمل الندوات والمحاضرات والبرامج وحلقات نقاش وعمل، لبحث القضايا المهمة فيما تختصان به، فضلاً عن التعاون في مجالات تنظيم الفعاليات وإقامة المعارض التوعوية ، وتشكيل فريق مشترك من الطرفين والجهات ذات العلاقة لتنفيذ برنامج مكافحة التبغ وذلك للجولات على محلات بيع التبغ وضبط المخالفات جنباً الى جنب لتحقيق رؤية المملكة ( 2030).

وفي الختام قدّم المشرف العام على فرع الجمعية محمد صالح الزبيدي شكره لمدير الشؤون الصحية على المبادرة والتعاون المستمر وإتاحة الفرصة للجمعية في المشاركة في هذا العمل الوطني الجليل .