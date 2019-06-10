رجل يخون زوجته أمام عينيها ويشوه وجهها ثم يقتلها وينتحر

القاهرة(صدى):

أقدم رجل على قتل زوجته بعدما خانها أمام عينيها وسكب الماء المغلي على وجهها؛ عقب ٥ سنوات من الزواج نتج عنهن إنجاب طفلين؛ لينتحر عقب ذلك شنقًا في محبسه.

وكانت قد فوجئت الزوجة بسيدة منتقبة تدخل المنزل صحبة زوجها، في البداية اعتقدت أنها قريبته لكنه أخبرها أنها عشيقته، وأحضرها لممارسة الرذيلة؛ حيث صرخت الزوجة في وجههما، وحاولت طرد السيدة إلا أن الزوج صفعها على وجهها، ووثقها بمساعدة عشيقته.

ووضع لاصق على فمها، وأخذ يمارس الرذيلة مع عشيقته أمامها، وبمجرد انتهاء العلاقة، سكب ماء مغليا على وجه زوجته ما تسبب في إصابة عيناها؛ لتستمر معاناتها معه إلى أن اعتدى عليها ذات يوم بعصا خشبية طرحها أرضا، وانقض عليها وخنقها بيديه، وحاول إخفاء جريمته ولكن تم اكتشافها ليعترف بها، لكنه انتحر شنقًا داخل محبسه.