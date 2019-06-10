” العقاري ” يودع 868 مليون ريال لمستفيدي القرض المدعوم خلال شهر مايو الماضي

الرياض(صدى):

أودع صندوق التنمية العقارية 863.8 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج “ سكني ” من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في شهر مايو 2019، منها 140.3مليون ريال دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، و 723.5 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين.

وأشار الصندوق في بيان صحافي اليوم إلى أن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حسابات مستفيدي “ التمويل العقاري المدعوم”، ومبادرة “القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة”، بلغت أربعة مليارات و 568.7 مليون ريال، منذ بداية التحول وحتى مايو 2019.

وأكد أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي “التمويل العقاري المدعوم” منذ بداية برنامج القرض العقاري في يونيو 2017 وحتى مايو 2019، بلغت نحو 838.1 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي “القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة” نحو ثلاثة مليارات و 730.6 مليون ريال، تقدم كقرض حسن يسدد بعد الانتهاء من سداد القرض الأساسي.

وأوضح صندوق التنمية العقارية، أن مبالغ الدعم التي أودعت في حسابات المستفيدين تؤكد على التزام الصندوق بدعم المواطنين المستفيدين من القروض العقارية المدعومة، مشدداً على الحرص بالمضي قدمًا مع المستفيدين في خطواتهم نحو تملك المسكن الأول، حيث تصرف مبالغ الدعم مع نهاية كل شهر ميلادي، لضمان وصول المبلغ قبل خصم قسط التمويل من حسابه البنكي.

من جهته، أكّد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي أن الصندوق سيواصل إيداع مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين بشكل شهري حسب العقود الموقعة معهم، مشّدداً على استمرار صندوق التنمية العقارية في تقديم خدماته لكافة المستفيدين المسجلين في قوائمه، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لتسريع الحصول على قروضهم العقارية والانتهاء من قوائم انتظار الصندوق قبل نهاية العام المقبل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتوفير كافة السبل التي تمكن المواطنين من تملك المسكن الأول وتعزيزاً لأهداف برنامج الإسكان المتمثل في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن الى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% في عام2030.

وأشار العمودي إلى أن فروع صندوق التنمية العقارية مستمرة في خدمة المواطنين طوال أيام الأسبوع، كما أنه يمكنهم التواصل مع المستشار العقاري، لتقديم الاستشارات وتقديم الدعم اللازم، للمستفيدين، وذلك لمعرفة آلية الحصول على التمويل العقاري، والدعم الذي يتم إيداعه بشكل شهري للمستفيد، حيث تم تخصيص مركز العناية بالمستفيد 199090 للتواصل مع المستفيدين، والإجابة على استفساراتهم.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية أعلن ضمن الدفعات السابقة لبرنامج “سكني” عن تخصيص أكثر من 285 ألف قرض عقاري مدعوم للمستفيدين المسجلين في قوائم الصندوق ، كما أطلق العديد من المبادرات خلال العامين الماضيين كخدمة “تعجيل الحصول على القرض العقاري” دون الحاجة للانتظار، وتصميم العديد من الحلول بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية تشمل شراء وحدة جاهزة من السوق، وكتحويل التمويل القائم إلى مدعوم، والبناء الذاتي، إضافة إلى مشاريع وزارة الإسكان الجاهزة، أو تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين.