رجلا أمن يغتصبان امرأة.. والشرطة تطيح بهما 

خالد الظفيري(صدى):

ضبطت الأجهزة الأمنية في الكويت عسكريين قاما باغتصاب كويتية مطلوبة في قضية مالية.

وبحسب المعلومات الواردة فإنه تم ضبط الفتاة وأحيلت إلى جهة الاختصاص فتسلمها عسكري برتبة شرطي في الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتواجد عسكري من ”الدفاع“ لحظة تسلم الفتاة، فخطط وصديقه الشرطي لابتزازها ومراودتها عن نفسها، لكنها تمكنت من الهرب عندما شعرت بنيتهما، وبعدها طاردها عسكري ”الدفاع“ وأمسك بها وأصعدها في سيارته عنوة وقام بالتعدي عليها وهتك عرضها، قبل أن يتركها.

هذا وقد تم ضبط العسكريين اللذين اعترفا بالواقعة، وأمرت الجهات المعنية بإحالتهما إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.