بالفيديو.. أسراب من الجراد تهاجم مركز بحر أبو سكينة بعسير

أبها(صدى):

هاجمت أسراب من الجراد قرى مراتخ وآل ختارش التابعة لمركز بحر أبو سكينة- غربي عسير، مما دفع السكان للاستغاثة بالجهات المعنية بالرش.

وأشار الأهالي إلى تضرُّر المنازل والمزارع على حد سواء، موضحين أن عدم الرش ربما يعود إلى انتشار المناحل التي لا يبعد بعضها سوى أمتار عن منازلهم.

وطالب الأهالي بسرعة التحرُّك لدرء مخاطر ذلك، مبينين أن عدم الرش زاد من انتشار البعوض والذباب أيضاً، واعتراض أصحاب المناحل على الرش فاقم الوضع.

وقامت البلدية بجولات منظمة وفق جدول روتيني لرش جميع أنحاء مركزَي بحر أبو سكينة وخيم لمكافحة البعوض والحشرات حسب الإمكانات المتاحة لديها بمعدل مرتين لكل قرية أسبوعياً مستخدمة في ذلك جهازَي ضباب حراري محمولين على سيارة، وكذلك سيارة “مكنسة” لرفع الحشرات المتساقطة و15 عاملاً للنظافة.