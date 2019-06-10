مخاطر صحية جسيمة للإفراط في تناول المكسرات 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

قالت خبيرة التغذية المشهورة، مونيكا رايناغل، التي لها بحوث عديدة في مجال التغذية الصحية، يحفز الإفراط في تناول المكسرات سرطان الكبد.

وأوضحت الخبيرة، أن المكسرات تحتوي على مواد ضارة عند تراكمها في الجسم وتصبح سببا للإصابة بأمراض الكبد بما فيها سرطان الكبد.

وتحتوي المكسرات على نسبة عالية من مركب أفلاتوكسين الذي تنتجه فطريات من نوع Aspergillus، وتوجد هذه الفطريات في التربة، ويمكنها التأثير في بعض المحاصيل الغذائية مثل الحبوب والبقول والمكسرات.

وبدأت المحاصيل المصابة بهذه الفطريات بالتعفن ، ما يسبب تكون السموم الفطرية التي من بينها أفلاتوكسينات، التي تعتبر منذ فترة طويلة مواد مسرطنة. تناول هذه الفطريات باستمرار مضر بالكبد وقد تصبح سببا للإصابة بالسرطان.علاوة على هذا أبَوْاغ فطر Aspergillus تهيج وتدمر خلايا الرئة.