بطولة أمم أفريقيا 2019 تخطف أنظار عشاق الكرة حولها 

نواف السالم(صدى):

ينتظر عشاق الكرة النسخة الثانية والثلاثون لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم قبل أن تحط الرحال في مصر، التي تستضيف العرس الأفريقي للمرة الخامسة.

وأعطت اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ” كاف ” شرف استضافة البطولة لعام 2019 إلى الكاميرون في 20 سبتمبر (أيلول) 2014، لتمنح الفرصة للبلد الواقع في غرب القارة السمراء لاستضافة المسابقة للمرة الثانية بعد عام 1972.

وبعد مرور أكثر من أربعة أعوام على حصولها على حق الاستضافة، سحبت اللجنة التنفيذية لكاف خلال اجتماعاتها بالعاصمة الغانية أكرا في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) البطولة من الكاميرون.

وقررت اللجنة التنفيذية عقب دراستها تقارير لجان التفتيش بشأن استعدادات الكاميرون للمسابقة والتي جاءت سلبية، موضحة أنه تم تنفيذ 60 % من البنية التحتية المطلوبة للملاعب وأماكن الإقامة، وذلك قبل سبعة أشهر فقط على انطلاق المسابقة، وهو الأمر الذي دعا كاف لتأجيل استضافة الكاميرون للبطولة إلى النسخة التالية التي ستجرى عام 2021.

وفتح كاف باب الترشيحات مجدداً أمام الدول الراغبة في استضافة البطولة، وكانت المغرب على رأس المرشحين، لاسيما وأنها تمتلك جميع المستلزمات المطلوبة لإنجاح المسابقة، من حيث توافر الملاعب وأماكن الإقامة وغيرها من البنى التحتية اللازمة.

وقال المتابعون إن منح البطولة للمغرب، التي سبق لها التقدم بأكثر من طلب لتنظيم كأس العالم، سيكون خير تعويض لها عن سحب نسخة أمم أفريقيا لعام 2017 منها ومنحها إلى الغابون.