مدير الدفاع المدني بتبوك يقلّد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

تبوك(صدى):

قلّد مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد المهندس أحمد بن محمد الشهراني بمكتبه اليوم، عدداً من الضباط رتبتهم الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيتهم.

وهنأ العميد الشهراني الضباط المرقَّين، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق في حياتهم العملية، وأن تكون هذه الترقية دافعاً لهم لبذل المزيد من العطاء.

من جهتهم عبّر الضباط المترقون عن اعتزازهم بهذه الثقة، سائلين الله العلي القدير أن تكون هذه الترقية حافزاً لهم لتقديم المزيد من العطاء.