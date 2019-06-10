بالفيديو.. ” الحصيني ” يوضح حقيقة وصول درجات الحرارة في الرياض إلى 55 

علي القحطاني(صدى):

علق الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ على التوقعات التي تتنبأ بأن هذا الصيف سيكون الأقسى والأشد على مر التاريخ، قائلا إنها “أسطوانة مشروخة اعتدنا سماعها كل سنة”، مستبعدا وصول درجات الحرارة في الرياض إلى 55 درجة مئوية.

ولفت إلى أنها ربما تصل إلى 53 درجة، حتى في حال ارتفاعها لا تستمر سوى 10 دقائق، ثم تبدأ بالانخفاض تحت الخمسين درجة”، مشيرة إلى استمرار هطول الأمطار على: حائل والحدود الشمالية والجوف وغرب القصيم والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، وتأخرها إلى هذه الفترة يعد من الأشياء النادرة، كما هو أيضاً حال السنة الماضية من برودتها وأمطارها وقلة العواصف الترابية.

كما وصف الحصيني؛ التوقعات بتسجيل أعلى المعدلات لدرجات الحرارة، وبأن هذا الصيف سيكون الأقسى على مر التاريخ، وستصل الحرارة إلى ما فوق 55 درجة مئوية، بعد أن سجّلت منطقة مطربة الكويتية، أعلى درجة حرارة على مستوى العالم؛ حيث بلغت 52.2 درجة مئوية، بأنها “أسطوانة نسمعها عادةً كل سنة، الصيف هذه السنة سيكون الأقسى والأشد، أسطوانة مشروخة دائما نسمعها!”.

وأوضح: ما سُجِّل في مطربة وغيرها يعد في معدلاتها الطبيعية، فتلك المناطق تسجل عادة 50 و51 وأحيانا 53 درجة مئوية.