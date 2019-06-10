الاتحاد يبحث عن بديل لتعويض رودريجيز

طلال الغامدي(صدى):

يبحث نادي الاتحاد عن بديل لتعويض غياب جاري رودريجيز، الذي كان الاتحاديون يعلقون عليه آمالاً عريضة، لتعويض غياب نجم الفريق فهد المولد، الموقوف سنة بقرار من لجنة الرقابة على المنشطات.

وكانت الجماهير الاتحادية تأمل ظهور اللاعب بمستواه المعروف عنه، في الموسم المقبل، في ظل زيادة الانسجام بينه وبين زملائه بالفريق، فضلاً عن قدرة المدير الفني خوسيه سييراع لى توظيف اللاعب بالشكل الأمثل.

واندلع القلق بين الاتحاديين، بعد تصريحات وكيل أعمال اللاعب حول مستقبل رودريجيز مع نادي الاتحاد، عندما أعلن مؤخراً، ان رودرجيز يعتزم العودة لجالطة سراي التركي ناديه السابق.