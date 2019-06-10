تهديدات من ” رينو ” بعرقلة إصلاحات في نظام إدارة نيسان 

باريس(صدى):

هددت مجموعة ” رينو ” الفرنسية لصناعة السيارات شريكة ” نيسان ” وأكبر المساهمين فيها، بعرقلة تعديلات في نظام إدارة المجموعة اليابانية، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى خسارتها لتأثيرها عليها.

ورفض ناطق باسم رينو الإدلاء بأي تعليق على الفور، موجها رسالة إلى رئيس نيسان هيروتو سايكاوا، كتب رئيس مجلس إدارة المجموعة الفرنسية جان دومينيك سينار أن ممثليه سيمتنعون عن التصويت على إنشاء ثلاث لجان للتعيينات والتدقيق في الحسابات والمكافآت في الاجتماع العام للمساهمين في المجموعة اليابانية في 25 يونيو.

ويحبط امتناع رينو عن التصويت إصلاحا ينبغي أن تتم الموافقة عليه بأغلبية الثلثين، خلال هذا الاجتماع العام ستتم المصادقة على إصلاح إدارة نيسان لطي صفحة رئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس غصن الذي كان رئيس مجلس إدارة رينو أيضا وأوقف في نوفمبر 2018 ثم اتهمه القضاء الياباني باختلاس أموال.

وتوترت العلاقات بين رينو ونيسان اللتين تربط بينهما شراكة صناعية منذ عشرين عاما بمساهمات متبادلة. فرينو تملك 43,4 بالمئة من نيسان التي تملك من جهتها 15 بالمئة من رأسمال المجموعة الفرنسية أي ما يعادل حصة الدولة الفرنسية.