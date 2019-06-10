الممثل الهندي جيريش كارناد يفارق الحياة

نيودلهى (صدى):

رحل الممثل والمخرج الهندي جيريش كارناد، عن الحياة صباح اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 81 عاما، في مستشفى في مدينة بنجالور بولاية كارناتاكا الهندية.

ومن جانبه، نعى رئيس الوزراء الهندي، ناريندار مودي، كارناد، قائلًا: ” أعماله سوف تظل مشهورة لأعوام قادمة.. سوف نتذكره لموهبته التمثيلية. كما أنه كان يتحدث بشغف عن الأمور المحببة لقلبه ” .

وقال الرئيس الهندي رام ناث كوفيند: ” أشعر بالحزن لسماع نبأ وفاة جيريش كارناد الممثل والكاتب. ثقافتا أصبحت أفقر اليوم. تعازي لأسرته وللكثيرين الذين تابعوا أعماله “؛ فيما أعلنت حكومة ولاية كارناتاكا اليوم عطلة رسمية، وفترة حداد لمدة ثلاثة أيام.

وكان كارناد، قد أدى بطولة عدد كبير من المسرحيات والأفلام من أشهرها فيلمي ” أيك ذا تايجر” و “تايجر ذيندا هاي” مع الممثل الشهير سلمان خان؛ فيما حصل على جائزة بادما شيري عام 1974 وبادما بوشان عام 1992، وهما من أعلى الجوائز التكريمية في الهند.