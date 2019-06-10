إنتر ميلان على موعد مع أسبوع حاسم

نواف السالم(صدى):

أشارت تقارير إلى أن نادي إنتر ميلان، سيكون على موعد مع أسبوع حاسم، لحسم عدة ملفات تخص الفريق.

وأوضحت أن بيبي ماروتا، الرئيس التنفيذي لنادي إنتر ميلان، سوف يعقد جلسة مع واندا نارا، لحل أزمة ماورو إيكاردي.

وأوضحت أن ماروتا سيدخل في مفاوضات مع روما بشأن ضم دجيكو، بجانب محادثات مع كالياري للحصول على باريلا.

وأبانت لاجازيتا أن ماروتا وأوسيليو سيحاولان حل مشكلة إيكاردي مع واندا نارا أولًا، لأن النادي يريد بيع اللاعب قبل يوم 8 يوليو المقبل.

وأردفت أن كونتي لا يريد استمرار إيكاردي مع إنتر، وسوف يبلغ النادي اللاعب بعدم الرغبة في استمراره، على الرغم من تأكيد اللاعب زوجته على أمنيته في البقاء.