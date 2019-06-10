بالصور.. جورج سيدهم ينفي شائعات وفاته بالاحتفال بيوم ميلاده

القاهرة(صدى):

أقامت الدكتورة ليندا زوجة الفنان جورج سيدهم، احتفالًا بعيد ميلاد الفنان الذي تقيمه سنوياً بين أصدقائه ومحبيه ليلتقي بزملائه وعدد كبير من أفراد أسرته في هذه المناسبة.

وشهد الاحتفال حالة من الود والمحبة الكبيرة التي جمعت كافة الحضور؛ حيث أحيا الحفل المطرب الشاب توني والمطربة الشابة فينوس، وقدما خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغاني النجم الكبير التي قدمها طوال مشواره الفني سواء في الأعمال السينمائية أو المسرحية.

وحضر الحفل كوكبة من نجوم الفن والإعلام على رأسهم المحاور مفيد فوزي الذي ظل جالساً طوال حفل عيد الميلاد بجانب جورج سيدهم وزوجته، كما حضر أيضاً الإعلامي أسامة منير والكاتبة فاطمة ناعوت والمستشار أمير رمزي والدكتور إيهاب رمزي شقيقا الفنان هاني رمزي.

وكان الحضور الأهم في هذا الحفل هو للفنان لطفي لبيب الذي ظهر بعدد من الصور بحالة صحية جيدة بعد أن تعرض لوعكة صحية خلال الأشهر الماضية، ولكنه بدأ في التعافي بدرجة كبيرة بعد جلسات العلاج الطبيعي التي كان يجريها طوال الفترات الماضية.