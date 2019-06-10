مهاجم ريال مدريد يشعل الصراع بين ناديين برتغاليين

نواف السالم(صدى):

اشتعل الصراع بين بورتو وبنفيكا، لكسب خدمات المهاجم الشاب راؤول دي توماس لاعب ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتألق اللاعب مع رايو فايكانو في الموسم الماضي من الدوري الإسباني ليعود لريال مدريد من جديد عقب اعارة لمدة موسم؛ بينما لا ينوي ريال مدريد الحفاظ عليه خاصة عقب تعاقد النادي مع الصربي لوكا يوفيتش.

ويتطلع رئيس نادي بورتو، بينتو دا كوستا، إلى الاستفادة من العلاقات الجيدة التي تربطه مع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، للتعاقد مع راؤول دي توماس على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.