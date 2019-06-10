صحافي إسباني ينتقد من يفضلون فان دايك على ميسي

طلال الغامدي(صدى):

وجه الصحافي الإسباني، فرانسيس آغيلار، انتقادات حادة إلى من يرى أن اللاعب الهولندي فرجيل فان دايك يستحق تحقيق جائزة الكرة الذهبية في العام الحالي، بعدما حقق لقب دوري الأبطال الأوروبي مع ليفربول هذا الموسم بجانب وصافة الدوري الانجليزي ودوري الأمم الأوروبية.

وأوضح آغيلار: ” هل يدعي أي شخص حقا أن فيرجيل فان داييك يستحق الكرة الذهبية أكثر من ليونيل ميسي؟ فيما يتعلق بجميع الآراء، فإن الهولندي خلف الارجنتيني بسنوات “.

ومن الجدير بالذكر، أن ميسي نجح في تحقيق لقب الدوري الإسباني والفوز بلقب هداف الليغا وهداف دوري الأبطال الأوروبي.