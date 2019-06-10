مقتل 43 من عناصر طالبان في غارة للقوات الخاصة الأفغانية

كابول(صدى):

نقلت وكالة أنباء ” خاما برس ” الاخبارية الأفغانية عن مصادر عسكرية مطلعة القول اليوم: ” إن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 43 من مقاتلي طالبان في منطقة شيرزاد بإقليم نانجارهار شرق البلاد ” .

وأضافت المصادر، أن القوات الخاصة شنت الغارة لتعطيل تحركات طالبان في المنطقة.

وأضافت المصادر العسكرية أيضًا أن القوات الخاصة دمرت أيضًا كمية كبيرة من الأسلحة أثناء الغارة. وكان الجيش أعلن في وقت سابق، أن القوات الأمريكية قامت أيضًا بغارات جوية في منطقة شيرزاد. ووفقًا لبيان صادر عن الجيش، فقد أسفرت الغارات الجوية عن مقتل تسعة من مسلحي ” الوحدة الحمراء ” التابعة لطالبان، بينهم اثنان من القادة.