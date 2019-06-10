6 علاجات منزلية للتخلص من الندوب القديمة في الجسم

أميرة خالد(صدى):

يلجأ الكثيرون إلى مجموعة من العلاجات المنزلية البسيطة، التي تساعد في التخلص من آثار الندوب القديمة على الجسم.

ومن بين هذه العلاجات: أولا.. الصبّار: إزالة الجلدة الخضراء الداكنة من الجانب المسطح للصبار، استخراج الجل الأخضر الفاتح من الصبار، تطبيق الجل على المنطقة المصابة بحركات دائرية، غسل المنطقة بعد نصف ساعة تقريباً، مع تكرار هذه العملية مرتين في اليوم.

ثانيا.. فيتامين إي: اقطع كبسولة الفيتامين فوق الندبة، واضغط الزيت باتجاهها، تدليك الزيت لمدة 10 دقائق، ترك الزيت على مكان الندبة لمدة 20 دقيقة، ثم غسله بالماء الدافىء، كرر هذه العملية 3 مرات على الأقل في اليوم

ثالثا.. العسل: قبل الذاهب إلى السرير غطي مكان الندبة بالعسل الصافي، مع لفه بضمادة، اترك الضمادة مع العسل طوال الليل على مكان الندبة، في الصباح انزع الضمادة، واغسل مكان الإصابة بالماء الدافىء، وكرر هذه العملية بشكل يومي.

رابعا.. زيت جوز الهند: سخن بضع ملاعق من زيت جوز الهند، استخدم الزيت لتدليك المنطقة المصابة لمدة 10 دقائق، اترك الزيت على الندبة لمدة ساعة، كرر هذه العملية مرتين إلى 4 مرات في اليوم

خامسا.. خل التفاح:اخلط 4 ملاعق من الماء المقطر مع ملعقتين من خل التفاح، اغمس كرة قطنية في المحلول وطبقها على الندبة، ثم اترك المحلول حتى ينشف، كرر هذه العملية يومياً قبل التوجه إلى النوم، واغسل المحلول في الصباح.

سادسا.. زيت اللافندر وزيت الزيتون: امزج 3 قطرات من زيت اللافندر الأساسي مع 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر، استخدم الخليط الناتج لتدليك مكان الندبة لمدة 5 دقائق، اترك الزيت على الندبة لمدة 30 دقيقة، ثم اغسله بالماء الدافىء، كرر هذه العملية 3 مرات على الأقل في اليوم.