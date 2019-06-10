بالفيديو.. منصور الشهيل: لم أكن أتخيل الفوز على 50 مصارعا

ماجد محمد(صدى):

أكد المصارع منصور الشهيل، أن شعوره حينما فاز بنزال سوبر شوداون ” WWE “، الذي جمع 50 نجماً في حلبة واحدة وأقيم بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة الجمعة الماضية، كان مذهلًا وجعله سعيدًا.

وأوضح ” الشهيل ” خلال برنامج ” يا هلا بالعيد ” على قناة ” روتانا خليجية “، أنه لم يكن يتخيل أن يكون أمام 50 مصارعاً في ملعب ضيق وجميعهم فوق الحلبة، ثم يستطيع هزيمتهم ويجد نفسه الفائز في النهاية.

وأشار منصور الشهيل، إلى أن الدافع وراء فوزه كانت الجماهير؛ حيث أنه: ” حينما يكون هناك 60 ألف مشاهد في الملعب يرددون اسمك ويشجعونك ويهنئونك على الفوز، هو شعور رائع ” .