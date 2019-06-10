الجلطة الدماغية والسكري.. أمراض تهاجم الإنسان بمنتصف العمر

أميرة خالد(صدى):

تبدأ بعض الأمراض عادةً في مهاجمة الإنسان في عمر 40-50 سنة، ومنها الجلطة الدماغية؛ حيث يؤدي توقف وصول الدم إلى الدماغ أو النخاع الشوكي أو انفجار وعاء دموي إلى الشلل، اضطراب النطق، الرؤية وحتى التوازن.

ويرجع سبب هذه الحالات، في بعض الأحيان، إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، أو التوتر النفسي المستمر، أو الصداع المزمن ومشكلات في القلب؛ فيما يمكن منع حصول الجلطة الدماغية باتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين البدنية والتخلي عن العادات السيئة.

ومن الأمراض التي قد تصيب الإنسان بمنتصف العمر، الزرق (غلوكوما)؛ حيث تبدأ أعراض الزرق بضبابية الرؤية والشعور بدمعة كاذبة في العين، والذي يسببه التوتر النفسي والاكتئاب والأرق المتكرر؛ بينما تساعد فترات استراحة دورية 10-15 دقيقة عند استخدام الأجهزة الإلكترونية، وعند مطالعة الكتب لفترة طويلة لتجنب الإصابة بهذا المرض.

وبعد الأربعين من العمر، يزداد خطر الإصابة بالسكري؛ حيث تبدأ عند النساء في ذلك العمر مرحلة التغيرات الهرمونية، ما قد تسبب مقاومة للأنسولين، أما الرجال الذين يعانون من السمنة ويفرطون في التدخين وتناول المشروبات الكحولية، فهم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض.