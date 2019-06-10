علاج الأورام عن طريق الحقن الوريدي بمستشفى حفرالباطن المركزي

رشيدة المطيري(صدى):

بدأ مستشفى حفرالباطن المركزي في تطوير قسم الأورام بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام وذلك من خلال الزيارات المجدولة بالعيادات في تقديم الخدمات لمستفيدي مرضى الأورام بحفر الباطن حيث أطلق الطاقم الطبي خدمة علاج الأورام عن طريق الحقن الوريدي للأدوية الكيميائية حيث أن العلاج عن طريق الفم قد بدأ منذ أكثر من 6 شهور.

ويعمل البرنامج على تقديم الخدمة للمستفيدين أسبوعياً وتعتبر هذه الخدمة نقلة نوعية في تقديم الخدمات الطبية للمستفيدين والتي تساهم في الحد من تكبد المستفيدين عناء السفر كون الخدمة المقدمة لهم قد تم توفيرها بمستشفى حفرالباطن المركزي ويعمل البرنامج الآن على علاج الأورام الصلبة وسيتم تطويره بإذن الله ليشمل جميع أنواع الأورام .